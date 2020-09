Covid: 90 casi e un morto in Puglia

(ANSA) - BARI, 25 SET - Sono stati registrati 90 casi positivi in Puglia, oggi venerdì 25 settembre, in Puglia, su 3.299 test per l'infezione da Covid-19, e un decesso, in provincia di Bari.

I 90 casi positivi sono 23 in provincia di Bari, 2 nel Brindisino, 17 nella provincia Bat, 36 nel Foggiano, 9 nel Leccese, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 392.912 test e 7.394, casi positivi; 4.498 sono i pazienti guariti; 2.309 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).