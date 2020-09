Elezioni: Puglia, Emiliano: 'Abbiamo vinto tutti insieme'

In base alla proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Puglia Michele Emiliano (centrosinistra) è al 46%, Raffaele Fitto (centrodestra) è al 40,1%, Antonella Laricchia (M5S) è al 10,4% e Ivan Scalfarotto è all'1,8%. La copertura del campione è del 6%.

"E' stato un gioco di squadra, qui non ha vinto nessuno da solo, abbiamo vinto tutti insieme e abbiamo dimostrato soprattutto all'Italia che la Puglia c'è, che la Puglia ce la fa e che oggi è ancora primavera ed è una primavera che appartiene a tutti coloro che hanno dato una mano", ha detto Emiliano durante la sua prima uscita pubblica dopo la chiusura dei seggi.

"Il popolo pugliese ci ha anche perdonato le cose che potevamo fare meglio, la Puglia non ha piegato la schiena davanti a nessuno e va avanti", ha aggiunto Emiliano.

