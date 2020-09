Regionali: comizio drive-in per chiusura campagna Emiliano

(ANSA) - BARI, 18 SET - Chiusura di campagna elettorale alternativa per il governatore uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano: circa 200 auto, dalle 19, hanno raggiunto il parcheggio dello stadio San Nicola, a Bari, per assistere al comizio in modalità drive-in del candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione. Sul palco di 10 metri si alterneranno Emiliano e il sindaco di Bari, Antonio Decaro, un duetto ripetuto durante la campagna elettorale del magistrato in aspettativa. Un maxi schermo permetterà ai presenti di seguire l'evento. Mascherina obbligatoria per tutti, il comizio verrà trasmesso in radio collegandosi alla stazione 101.500: un espediente per permettere anche a chi ha parcheggiato distante dal palco di ascoltare le parole di Emiliano e Decaro. Agli ingressi i volontari stanno distribuendo anche un seme di albero a tutti i partecipanti: il simbolo delle politiche ambientaliste del governatore Emiliano. (ANSA).