Coronavirus: due decessi e 84 contagi oggi in Puglia

(ANSA) - BARI, 18 SET - Diminuiscono i tamponi processati in Puglia: oggi sono 3.773 contro i 4.011 di ieri, ma aumentano i contagi che salgono a quota 84 contro i 63 di ieri. Sono stati anche registrati due decessi, uno in provincia di Bari, l'altro nel Tarantino (le vittime salgono a 577).

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: 35 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi; 11 nella Bat, 23 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. I sei casi in provincia di Taranto - spiega il direttore generale dell'Asl, Roberto Rossi - riguardano contatti stretti di dipendenti dell'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, dove si è sviluppato un focolaio".

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 368.571 test; sono 4.273 i pazienti guariti; 1.986 invece i casi attualmente positivi di cui 212 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.836, così suddivisi: 2.640 nella provincia di Bari, 551 nella Bat, 753 nel Brindisino; 1.606 nella provincia di Foggia, 743 nel Leccese, 490 nel Tarantino, 52 attribuiti a residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. (ANSA).