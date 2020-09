Escort: confermata condanna a 16 mesi per Sabina Began

(ANSA) - BARI, 16 SET - La Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione nei confronti di Sabina Began, "l'ape regina" dei party berlusconiani, difesa dall'avvocato Fabrizio Siggia, imputata con Gianpaolo Tarantini e altre due persone nel processo sulle escort portate tra il 2008 e il 2009 nelle residenze di Silvio Berlusconi.

I giudici hanno inoltre dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati nei confronti dell'amico di Tarantino, Massimiliano Verdoscia, difeso da Ascanio Amenduni e Nino Ghiro. Hanno, infine, assolto il pr milanese Peter Faraone, difeso dall'avvocato Andrea Locatelli, dall'accusa di aver reclutato Barbara Guerra "perché il fatto non sussiste" e hanno dichiarato la prescrizione degli altri reati a lui contestati.

Le motivazioni della sentenza si conosceranno tra 90 giorni.

