Agricoltura: Emiliano, sbloccati 135 mln Psr

(ANSA) - BARI, 16 SET - Il dipartimento Agricoltura della Regione Puglia annuncia di aver sbloccato finanziamenti del Psr Puglia 2014-2020 per 660 imprese, per oltre 135 milioni di euro, e di aver posto le basi per consentire ad altri 800 giovani di attivare aiuti ai propri progetti per ulteriori 155 milioni. "Questo è un momento importante per l'agricoltura pugliese - sottolinea il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - la stagione buia dei contenziosi che ha riguardato purtroppo il nostro Psr e le migliaia di aziende pronte a investire si è oggi finalmente conclusa. Con gli ultimi provvedimenti abbiamo sbloccato i finanziamenti per gli investimenti delle aziende agricole e dei giovani che vogliono dedicarsi all'agricoltura.

Il tutto rispettando pedissequamente le posizioni del Tar" "Non abbiamo mai smesso di credere di poter superare questa difficile sfida che non è ancora finita", rpsoegue: "Non resta che pagare il più velocemente possibile e non lasciare risorse inutilizzate".

Emiliano rileva di aver "assunto la delega" all'Agricoltura "in un momento di forte impasse, ereditando i problemi che tutti conosciamo ma neanche questo ha fermato la volontà di fare di più e meglio. In tre anni di Psr erano stati spesi 300 milioni di euro quando adesso in un solo anno la spesa è aumentata di altri 200 milioni. Abbiamo forse deluso quanti si aspettavano una perdita dei fondi comunitari o stravolgimenti di graduatorie. E invece no". (ANSA).