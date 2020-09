Intimidazioni a dirigente azienda rifiuti nel Barese

(ANSA) - BARI, 15 SET - Intimidazioni per imporre l'assunzione di persone di fiducia: con le accuse di tentata estorsione e lesioni aggravate a un responsabile d'area della Teknoservice, che si occupa della raccolta rifiuti nel comune di Noicattaro (Bari), i Carabinieri hanno arrestato il pluripregiudicato Giuseppe Annoscia, detto "scuppid", 48enne già condannato per omicidio e associazione mafiosa.

L'indagine, coordinata dal pm di Bari Marcello Barbanente, è stata avviata dopo un'aggressione al dirigente dell'azienda rifiuti avvenuta il 18 luglio 2020 . Così gli investigatori hanno accertato numerosi precedenti tentativi di Annoscia per intimidirlo e imporgli l'assunzione delle persone indicate.

