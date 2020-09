Calcio:Bari presenta nuove maglie;Decaro'sono simbolo città'

(ANSA) - BARI, 15 SET - Il Bari ha presentato nell'atrio di Palazzo di Città il nuovo kit delle maglie ufficiali per la prossima stagione, con un evento al quale hanno presenziato il presidente del club Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Antonio Decaro. Le nuove divise sono state indossate dal capitano Di Cesare (quella bianca con i bordi rossi), Antenucci (quella rossa) e Simeri (nera). "Abbiamo scelto un design pulito - ha spiegato il patron De Laurentiis - con i colori della squadra per la prima maglia, molto sacra. La seconda maglia (rossa, ndr) osa di più, con una grafica più divertente per creare un impulso all'acquisto; la terza è nera, colore aggressivo che piace molto".

"La maglia del Bari - ha dichiarato il sindaco Decaro - non è solo la maglia di calcio ma ha valore in quanto maglia cittadina. Del resto non c'è solo la comunità dei tifosi, ma anche la comunità cittadina e dell'area metropolitana di Bari.

Per questo indossare la maglia è un modo di essere orgogliosi della città e della terra". "Luigi - ha aggiunto rivolgendosi al presidente del club - ti auguro di raggiungere il traguardo della B, mancato l'anno scorso per poco. La mia preferita? Quella storica bianca con i bordi rossi, ma indosserei più volentieri quella nera perché sfina".

Sul palco il capitano Di Cesare ha illustrato la carica del gruppo: "Ricominciamo con la stessa voglia di sempre, abbiamo una grande responsabilità. Sappiamo cosa dobbiamo fare, stiamo lavorando per lo stesso obiettivo. Senza chiacchiere, bisogna fare i fatti. Non possiamo fallire". L'attaccante Antenucci: "Siamo stati bene in ritiro a Cascia. Ora lavoriamo con il tecnico. Ci vuole del tempo e speriamo di diventare squadra nel più breve tempo possibile".

Infine una battuta della punta Simeri: "Ho tanta voglia di ritornare in campo. Voglio dare il mio contributo alla squadra.

Spero sia hanno buono".

L'evento è stato chiuso dall'augurio di De Laurentiis che spera "di rivedere i tifosi allo stadio al più presto. Abbiamo dato un calcio al passato e siamo concentrati sulla prossima stagione". (ANSA).