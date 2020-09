Open fiber: a Monopoli arriva fibra ultraveloce

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Stanno per partire a Monopoli i lavori di Open Fiber per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica, L'avvio dei cantieri segue la convenzione stipulata tra l'amministrazione comunale e l'azienda, patto finalizzato a regolare le modalità dell'intervento d'innovazione tecnologica. La società guidata dall'amministratore delegato Elisabetta Ripa, spiega una nota, ha pianificato per la città pugliese un investimento di circa 5,2 milioni di euro, fondi propri necessari al cablaggio di 18mila unità immobiliari. A suggellare l'accordo il Sindaco di Monopoli Angelo Annese insieme agli esponenti di Open Fiber Ugo Falgarini (regional manager Puglia), Dorotea Lo Greco (Affari Istituzionali Area Sud) e Giusi Barbarito (field manager e responsabile dei lavori di cablaggio in città).

Complessivamente verranno stesi circa 260 chilometri di cavi in fibra ottica, con conclusione dei lavori prevista entro 18 mesi.

"Siamo tra i pochi Comuni nella Città Metropolitana di Bari e in Puglia in generale a dotarsi di questa nuova tecnologia", afferma il Sindaco di Monopoli Angelo Annese.

"L'emergenza coronavirus - evidenzia Ugo Falgarini, regional manager Puglia di Open Fiber - ha dimostrato quanto i servizi digitali, a cominciare da smart working e didattica a distanza, siano divenuti indispensabili". (ANSA).