Covid: 2 decessi e 61 contagi in Puglia

(ANSA) - BARI, 14 SET - Su 1.820 tamponi per l'infezione da Covid-19, quasi la metà di quelli processati nei giorni scorsi, oggi in Puglia sono stati registrati 61 casi positivi (escludendo il focolaio dell'azienda agricola Sop di Polignano che conta 168 contagi). Nel bollettino compilato oggi risultano 48 casi in provincia di Bari, 2 nella Bat, 6 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Taranto. Due casi già attribuiti nei giorni scorsi a residenti fuori regione sono stati attribuiti oggi alla provincia di Bari.

Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Taranto: salgono così a 572 le vittime. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 351.539 test; sono 4.225 i pazienti guariti, 1.713 invece i casi attualmente positivi, di cui 214 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.510. (ANSA).