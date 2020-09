Chiusa scuola infanzia a Bari dopo contagio

(ANSA) - BARI, 14 SET - Una scuola paritaria dell'infanzia di Bari, Flyfamily, è stata chiusa per precauzione dopo che è stata rilevata la positività di una operatrice. La notizia è confermata all'ANSA da fonti sanitarie. Il dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari è intervenuto con la sanificazione della struttura che è in gestione ad una cooperativa. L'azienda sanitaria sta anche ricostruendo tutti i contatti dell'operatrice, che è già in isolamento fiduciario. (ANSA).