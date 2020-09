Meloni fa orecchiette a Bari vecchia

(ANSA) - BARI, 13 SET - "Ciao Giorgetta": è stata accolta così la leader di Fratelli d'Italia dalle signore di Bari vecchia che le stanno insegnando come si fanno le orecchiette.

"Sono tremenda", dice Meloni mentre tenta di dare forma alla tipica pasta barese. Giorgia Meloni è a Bari per un tour elettorale a sostegno di Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia. "A chi le offrirei? - risponde a chi glielo chiede - A Michele Emiliano per consolarsi lunedì prossimo". Mentre fa le orecchiette, la leader di FdI dice "resterò qui finché non avrò imparato a farle adeguatamente. Per il momento sto facendo una via di mezzo tra strascinato e gnocco". (ANSA).