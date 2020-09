Covid: Puglia; oggi 83 nuovi casi

(ANSA) - BARI, 13 SET - Diminuisce il numero di tamponi processati, 2.955 oggi contro i 3.764 di ieri, ma aumentano i contagi da Coronavirus, 83 oggi in Puglia contro i 76 di ieri, di cui 56 solo in provincia di Bari, 3 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Non ci sono decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 349.719 test; sono 4.201 i pazienti guariti; 1.678 i casi attualmente positivi, di cui 204 (+7 rispetto a ieri) ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.449. Dei 56 casi nel Barese, di 20 non si conosce l'origine e l'Asl sta effettuando le indagini epidemiologiche per chiudere la catena dei contagi, mentre 36 riguardano contatti stretti di persone positive già individuate. (ANSA).