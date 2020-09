Covid: Puglia; 76 nuovi casi, no decessi

(ANSA) - BARI, 12 SET - Su 3.764 tamponi processati, oggi in Puglia sono stati registrati 76 casi positivi: 47 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi; 2 nella Bat, 12 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Di 1 caso non è nota la provincia di appartenenza. Non ci sono stati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 346.764 test; sono 4.198 i pazienti guariti; 1.599 i casi attualmente positivi di cui 197 ricoverati negli ospedali.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.367. La maggior parte dei nuovi contagi riguarda contatti stretti di persone positive già individuate dalle Asl. In provincia di Bari, però, ci sono 11 casi positivi di cui non si conosce l'origine dell'infezione e il dipartimento di Prevenzione ha avviato le indagini epidemiologiche "con l'obiettivo di individuare origine e fattori di rischio". (ANSA).