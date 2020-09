Truffa incentivi statali fotovoltaico, sequestri per 39 mln

(ANSA) - BARI, 11 SET - Finanzieri del comando provinciale e del reparto operativo aeronavale di Bari stanno dando esecuzione, in diverse regioni d'Italia, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Bari - sezione del giudice per le indagini preliminari - di 10 impianti fotovoltaici e di patrimoni illeciti nella disponibilità persone e società indagate per circa 39 milioni di euro.

L'operazione è denominata 'Prometeo' , e riguarda una inchiesta su una presunta truffa per il conseguimento di incentivi statali al fotovoltaico. (ANSA).