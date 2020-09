Salute: Speranza, Puglia fuori da piano rientro

(ANSA) - BARI, 11 SET - "Penso che la Puglia abbia fatto un lavoro molto importante e i nostri tecnici del Ministero della Salute ritengono che, per quello che riguarda i livelli essenziali di assistenza che per noi sono la cosa fondamentale, la Puglia è fuori dal piano di rientro". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante un incontro a Bari con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

"Penso - ha ggiunto - che questa sia la mattonella per la fase di riforma che sta arrivando. Avremo la possibilità di riformare il servizio sanitario nazionale con un arrivo di risorse molto significative e dobbiamo farlo insieme. Il lavoro prezioso fatto dalla Puglia che porta all'uscita dal piano di rientro ci consente di avere la base su cui provare poi a rilanciare fino in fondo il servizio sanitario nazionale". (ANSA).