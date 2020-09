Covid: in Puglia 82 casi, nessun decesso

(ANSA) - BARI, 11 SET - Nessun decesso ma 82 nuovi contagi da Coronavirus in Puglia su 3.554 tamponi processati. E' quanto emerge dal bollettino regionale. Degli 82 casi, 31 riguardano la provincia di Bari, 9 sono stati registrati in provincia di Brindisi, 10 nella Bat, 21 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 343.000 test.

Sono 4.175 i pazienti guariti e 1.546 i casi attualmente positivi di cui 196 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.291. Dei 9 casi di Covid attribuiti a Taranto, 5 sono riconducibili a pazienti e dipendenti della Rsa di Ginosa Marina. (ANSA).