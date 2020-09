Calcio: corte Figc respinge ricorsi Picerno e Bitonto

(ANSA) - ROMA, 11 SET - La corte federale d'appello, presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto i reclami del Picerno e del Bitonto. Le due società, deferite per l'alterazione del regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara disputata il 5 maggio 2019, valida per la classifica finale del Girone H di serie D, erano state sanzionate dal Tribunale Federale Nazionale rispettivamente con la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di Serie C per la stagione 2019/2020 e con la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/2020, che aveva di fatto pregiudicato il primato in classifica ottenuto nel Girone H del campionato di Serie D e la conseguente promozione in Serie C. (ANSA).