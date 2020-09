Covid: 99 contagi in Puglia su 3.611 tamponi

(ANSA) - BARI, 09 SET - Su 3.611 tamponi processati oggi in Puglia, sono stati registrati 99 casi positivi, in calo rispetto ai 146 di ieri: 64 in provincia di Bari, 11 nella Bat, 4 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 fuori regione. Non ci sono decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 335.530 test; sono 4.158 i pazienti guariti, mentre i casi attualmente positivi sono 1.414, di cui 178 ricoverati negli ospedali (+8 rispetto a ieri). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.139. Dei 67 contagi in provincia di Bari, 27 riguardano il focolaio nell'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare.

