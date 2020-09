Covid: chiusi uffici 2 Comuni nel Barese

(ANSA) - BARI, 08 SET - Uffici comunali chiusi a Mola di Bari e a Polignano a Mare dopo il riscontro di due casi positivi al Coronavirus. Lo annunciano i rispettivi sindaci dei Comuni in provincia di Bari, Giuseppe Colonna e Domenico Vitto.

"Avvertiamo la cittadinanza - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Mola di Bari - che gli uffici comunali rimarranno chiusi per la giornata di martedì 8 Settembre 2020 per operazioni di sanificazione". Anche a Polignano a Mare c'è una positività riscontrata in un dipendente, per questo motivo "ho predisposto - annuncia Vitto, che è anche presidente dell'Anci Puglia - la chiusura del palazzo comunale per la sanificazione e tutti i dipendenti, me compreso, si stanno sottoponendo a test sierologico. I risultati finora sono negativi. Sono momenti di apprensione per tutta la comunità, ma non possiamo assolutamente perdere la lucidità in un momento così delicato". (ANSA).