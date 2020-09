Calcio: Bari, chiuso il ritiro si riprende in sede

(ANSA) - BARI, 08 SET - Il Bari ha concluso oggi a Cascia in Umbria il ritiro precampionato. Questo il bilancio del lavoro della squadra agli ordini del tecnico Auteri: in 12 giorni di allenamenti Antenucci e compagni hanno sostenuto 21 sedute tra campo e palestra, con 275792 km totali percorsi, monitorati e analizzati, più di 120 km messi a referto da ogni singolo calciatore, con velocità di punta raggiunta con 35,96 km/h.

Dopo l'allenamento mattutino la squadra è ripartita per Bari dove domani pomeriggio riprenderà la preparazione con allenamenti a porte chiuse all'antistadio.

Il Bari esordirà in Coppa Italia, prima uscita ufficiale stagionale, mercoledì 23 settembre al San Nicola, affrontando il Trastevere, club capitolino di Serie D: questo l'esito del sorteggio svoltosi oggi in Lega. La gara si disputerà a porte chiuse.

Se i pugliesi supereranno il turno affronteranno nella sfida successiva la Spal.

Per il Bari il miglior piazzamento nella competizione è stato il raggiungimento - militando in serie C - delle semifinali nel 1984 (fu scontitto dal Verona). (ANSA).