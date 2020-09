Rubano 4 quintali di mandorle, due arresti a Ruvo di Puglia

(ANSA) - BARI, 07 SET - Avevano rubato 4 quintali di mandorle da un podere in località Bella Griffi a Ruvo di Puglia. I carabinieri, allertati dalle guardie campestri, hanno arrestato un 32enne e un 47enne del porto e recuperato la refurtiva, sistemata nel bagagliaio e sul sedile posteriore della loro auto. I due sono stati arrestati su disposizione della Procura di Trani con concessione dei domiciliari. Le mandorle sono state restituite al proprietario del podere, che comprende un mandorleto di circa 2000 alberi.

I due uomini arrestati sono stati inoltre trovati in possesso di bastoni e teloni utilizzati per percuotere gli alberi e raccogliere i frutti. (ANSA).