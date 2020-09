Crolla copertura palco festa a Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 07 SET - A causa delle forti piogge e del vento è crollata la copertura del 'tosello', il palchetto su cui tradizionalmente vengono posizionate le statue di San Teodoro e San Lorenzo, a Brindisi, in occasione della festa patronale che si conclude oggi e che è stata celebrata in in forma ridotta per via delle disposizioni anti-covid. Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno recintato la zona. Le statue non hanno subito danni e sono state messe in sicurezza.

Sul 'tosello', che viene posizionato all'incrocio dei due principali corsi cittadini, avviene simbolicamente la consegna delle chiavi della città ai due santi patroni. (ANSA).