Incidenti stradali: morti marito e moglie nel Foggiano

(ANSA) - BARI, 06 SET - Una coppia di coniugi della provincia di Avellino, le cui generalità non sono state ancora rese note, è morta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio tra San Marco in Lamis e San Severo all'altezza dell'incrocio con Apricena, nel Foggiano. Nello stesso incidente altre 10 persone sono rimaste ferite e sono state immediatamente trasportate tra gli ospedali di Foggia, San Severo e San Giovanni Rotondo.

Ancora da accertare la dinamica del violentissimo scontro avvenuto tra un Suv Mercedes a bordo del quale viaggiavano cinque persone ed un Van della Dacia, con a bordo altre sette, tra cui le due vittime. A quanto si apprende l'uomo, probabilmente alla guida della Van è morto all'istante, mentre la donna poco dopo il ricovero all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). Al momento informano i carabinieri non si conoscono né l'identità degli altre persone rimaste ferite nell'incidente, né le loro condizioni di salute. Sul posto stanno operando i militari insieme con gli operatori del 118. (ANSA).