Coronavirus: 60 nuovi casi e un morto in Puglia

(ANSA) - BARI, 06 SET - Sono 60 i casi di nuovi positivi al coronavirus su 3.358 test registrati oggi in Puglia dove c'è stata anche una vittima nel barese. Il numero maggiore di casi, 22, è stato registrato in provincia di Bari, 14 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Foggia, e quattro ciascuna nelle province Bat, Brindisi e Taranto.

Sono 1.167 i casi attualmente positivi.

Il dg della Asl Bari, Antonio Sanguedolce sottolinea che tra i 22 nuovi positivi ci sono 15 contatti stretti collegati a casi già isolati e sotto sorveglianza, altri 5 casi emersi in fase di accertamento e tracciamento in strutture sanitarie, 1 positività riscontrata dopo screening ostetrico e 1 a seguito di test sierologico risultato positivo".

Dei 14 casi leccesi, icdhiara ill Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo, 10 sono contatti stretti di casi già noti, 3 cittadini temporaneamente presenti nella nostra provincia e un residente per cui sono in corso le indagini epidemiologiche.

Dei 12 casi foggiani, precisa il Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla 4 persone sono state individuate durante l'attività di screening di pre-ricovero; 5 sono contatti stretti di casi già noti; 2 persone sintomatiche; 1 cittadino straniero presente sul territorio provinciale. (ANSA).