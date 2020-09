Covid: 55 contagi e 2 decessi oggi in Puglia

(ANSA) - BARI, 05 SET - Calano leggermente rispetto ai giorni scorsi i contagi di Coronavirus in Puglia: oggi su 3.163 tamponi processati sono 55 i casi positivi. Sono 32 in provincia di Bari, 5 nella Bat, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto.

Però, sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari e 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 323.322 test, sono 4.112 i pazienti guariti, mentre 1.122 i casi attualmente positivi, di cui 155 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.796. (ANSA).