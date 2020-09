Calcio: definite le prime amichevoli del Lecce

(ANSA) - LECCE, 05 SET - Dopo il test in famiglia in programma questo pomeriggio, sono stati definiti le prime due amichevoli del Lecce, che si svolgeranno a porte chiuse. Allo stadio Via del Mare, sempre alle ore 18, la squadra allenata da Eugenio Corini affronterà l'8 settembre l'Ugento e il 12 settembre il Monopoli.

Intanto, sul fronte calciomercato, è ormai in dirittura la trattativa per la cessione del difensore Andrea Rispoli al Crotone. (ANSA).