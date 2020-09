Furti rame su ferrovie, controlli e sequestri Polfer Puglia

(ANSA) - BARI, 04 SET - Controlli in 22 depositi di materiale ferroso, con l'identificazione di 184 persone, sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore dalla Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise nell'ambito dell'operazione nazionale "Oro Rosso" contro furto e riciclaggio di cavi di rame di proprietà del Gruppo FSI.

Il bilancio estivo dei controlli per prevenire i "furti di materiale pregiato lungo la linea ferroviaria che comportano, quasi sempre - ricorda la Polfer - , interruzione della circolazione e ritardi per i treni", ha portato al sequestro di centinaia di chili di fili di rame rubati.

Lungo la tratta Bari-Taranto due pregiudicati sono stati sorpresi mentre caricavano a bordo di un'auto circa di 440 metri di filo di rame sagomato. La successiva perquisizione nell'abitazione di uno dei due ha consentito di recuperare altri 130 metri di filo di rame sagomato e 300 metri di corda di rame.

Lungo la tratta Cerignola-Ortanova sono stati individuati due uomini, fermi vicino un'auto risultata rubata, che alla vista della pattuglia si sono dileguati nelle campagne. All'interno del veicolo i poliziotti hanno trovato circa 267 kg di cavi di rame appena divelti ed arnesi atti allo scasso. Nei giorni scorsi, durante un altro intervento, lungo la tratta Noicattaro-Rutigliano, di seguito a segnalazione di un furto ai danni delle ferrovie Sud-Est, è stata recuperata l'intera refurtiva, pari a 70 kg circa di rame. (ANSA).