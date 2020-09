Lavoro: Landini, leggera ripresa ma non sappiamo se duratura

(ANSA) - BARI, 03 SET - "Ci aspetta sicuramente un autunno impegnativo perché dalla pandemia purtroppo ancora non siamo fuori. Per quello che riguarda la ripresa sicuramente i dati peggiori risalgono ai mesi più pesanti che abbiamo vissuto, aprile e maggio, momenti davvero difficili. A luglio e agosto i dati indicano una ripresa ma che questa sia duratura nell'autunno è tutto da vedere perché ci sono una serie di settori che sono stati pesantemente colpiti e in più siamo di fronte a un quadro internazionale che ci indica una situazione difficile". Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, parlando con i giornalisti a Bari, a margine degli Stati generali della Cgil Puglia. "È chiaro - ha proseguito - che è il momento di decidere gli investimenti, è il momento non di pensare a che cosa succede fra due mesi ma è il momento di pensare a che cosa succede fra cinque o sei anni".

"Noi - ha concluso - stiamo chiedendo che il Governo ci coinvolga". (ANSA).