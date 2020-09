Etica ed Estetica, medicina al servizio salute e benessere

(ANSA) - BOLOGNA, 02 SET - "Etica ed Estetica: medicina e chirurgia al servizio della salute fisica e del benessere psicologico". E' il tema del convegno scientifico organizzato da Medinforma (sedi a Bologna e Lecce) per sabato 5 settembre al palazzo Marchesale di Melpignano, in Puglia. Ancora in emergenza pandemia, ma con una proiezione positiva verso il futuro, con la speranza di venirne fuori quanto prima, puntando sulle nuove generazioni, e con un'attenzione alla bellezza, fisica e psicologica, valorizzando anche la bellezza del territorio con le sue ricchezze naturalistiche e architettoniche e i suoi tesori artistici e musicali.

Melpignano è il cuore della Notte della Taranta, l'evento musicale mondiale che quest'anno si è svolto in un clima particolare causa Covid. La cittadina del Salento ospita l'evento nel palazzo Marchesale, ristrutturato di recente e destinato alla promozione del bello. Al saluto del sindaco Ivan Stomeo e del presidente dell'Ordine dei Medici di Lecce Donato De Giorgi seguiranno le relazioni di Paolo Colavero (psicologo-psicoterapeuta), Luisa Quarta e Franco Papadia (Chirurghi plastici), Pietro Palma (Otorino, Rinoplastico), Gioia Catamo (promoter di Salute e Turismo nel Salento).

Coordinatore scientifico Lucio Catamo, direttore di Medinforma.

Poi la presentazione della rivista 'Puglia Tutto l'Anno', con la direttrice Maria Rosaria De Lumè, Gigi De Luca e poeti e musicisti del luogo, un'ode alla Puglia di Nichi Vendola con la voce di Carla Guido, attrice salentina, gli Arsura e Antonio Amato, voce dell'ensemble La Notte della Taranta. (ANSA).