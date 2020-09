Coronavirus: aumentano nuovi casi Puglia, oggi sono 68

(ANSA) - BARI, 02 SET - Nuovo incremento di contagi di Coronavirus oggi in Puglia, su 4.283 tamponi processati sono stati registrati 68 casi positivi, numero più alto da fine aprile: 50 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi; 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 2 fuori regione. Non ci sono decessi. Aumentano, però, anche i test eseguiti, mai in Puglia ne erano stati realizzati così tanti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 312.954 test; sono 4.067 i pazienti guariti mentre 922 sono i casi attualmente positivi, di cui 146 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5546.

Nel Tarantino, 3 infezioni si sono verificate in una Rsa: "Non appena il Dipartimento di prevenzione è venuto a conoscenza di un caso positivo tra gli ospiti della Rsa - spiega il direttore generale dell'Asl, Stefano Rossi - ha immediatamente attivato lo screening su tutti gli ospiti e dipendenti della struttura. I casi registrati nel bollettino di oggi sono 3, ma posso già anticipare che dall'attività di screening sono risultate positive altre 17 persone, sia tra gli ospiti che tra gli operatori sanitari, tutte asintomatiche. La situazione è costantemente monitorata dalla Asl e daremo tutti gli aggiornamenti man mano che avremo i risultati dei tamponi".

