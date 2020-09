Calcio: Lega Pro, posticipato il sorteggio dei calendari

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "La partita Picerno-Bitonto, del campionato di Serie D 2018/19 è sottoposta al giudizio della giustizia sportiva. Lunedì si è tenuto il I Grado di giudizio e, nei prossimi giorni, saranno fissati i termini per l'appello. Di conseguenza è doveroso, per rispetto alle decisioni della giustizia sportiva, posticipare lo svolgimento del sorteggio dei calendari del campionato 2020/21 previsto per il 10 settembre.

Ci scusiamo per il disagio, sarà nostra cura comunicare la nuova data". Così, in nota, la Lega Pro. (ANSA).