Coronavirus: oggi in Puglia 41 contagi e un decesso

(ANSA) - BARI, 01 SET - Su 3.651 test per l'infezione da Covid-19 oggi in Puglia sono stati registrati 41 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 7 nella Bat, 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 di provincia non nota. È stato registrato un decesso in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 308.671 test; sono 4.062 i pazienti guariti e 860 i casi attualmente positivi, di cui 130 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.479. Dei 41 contagi rilevati oggi, 10 riguardano persone rientrate in Puglia dalla Sardegna, mentre altri 20 riguardano casi di contatti stretti di persone positive già individuate dai dipartimenti di Prevenzione delle Asl. Grazie all'attività di triage negli ospedali, invece, sono stati scoperti 7 casi. (ANSA).