Coronavirus: flessione di contagi in Puglia, oggi 38 casi

(ANSA) - BARI, 31 AGO - Lieve flessione dei contagi in Puglia, oggi su 1.974 tamponi processati sono stati individuati 38 casi positivi: 28 in provincia di Bari, 2 nella Bat, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 fuori regione.

Non ci sono decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 305.020 test; sono 4.040 i pazienti guariti mentre i casi attualmente positivi sono 844, di cui 123 ricoverati negli ospedali. Dei 28 contagi in provincia di Bari "15 sono contatti stretti di casi già tracciati dal Dipartimento di prevenzione, 3 rientri dalla Sardegna, 9 positivi in fase di approfondimento e 1 caso riscontrato dalla attività di triage dei pronto soccorso", spiega il direttore generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce. (ANSA).