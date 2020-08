Bif&st: Finocchiaro e film su rifugiati, 'aprite le braccia'

(ANSA) - BARI, 30 AGO - "Questo film vuole dare un messaggio che è quello dell'accoglienza e io sono d'accordo. Scegliendo di fare questo film, do il mio piccolissimo contributo per esortare la gente ad aprire le braccia". Sono le parole dell'attrice siciliana Donatella Finocchiaro, che con l'attore Giorgio Tirabassi ha presentato oggi al Bif&st, il Bari international film festival, il film "Nonostante la nebbia" del regista serbo Goran Paskaljevic, fuori concorso nella sezione Panorama internazionale. Il film racconta la storia di un bambino rifugiato che ha perso i genitori durante il viaggio verso l'Italia. "Un racconto interessante e audace, che affronta il tema in modo discreto", ha detto Tirabassi.

"Oggi non è solo necessario, è urgente, è obbligatorio parlare di immigrazione e di accoglienza - dice Finocchiaro -. Il dramma esiste e a quelli che non vogliono accogliere e dicono 'si stessero a casa loro e trovassero un modo', io dico diamogli un modo, aiutiamoli ad affrontare la vita nel loro Paese, la soluzione non è chiudere le frontiere. Le persone che affrontano i viaggi della speranza sono persone che fuggono dalla fame, dalle atrocità della guerra, che rischiano la vita. Un uomo che ha un minimo di sensibilità umana, che vede quelle immagini, che vede la gente morire in mare, come fa a vivere senza piangere, senza entrare in empatia con queste persone? Io lo trovo atroce". Per Donatella Finocchiaro "gli attori, i politici, le persone che parlano in questa scatola diabolica che è la televisione, che entrano nelle case della gente, sono persone che hanno una grandissima responsabilità e anche io, dicendo queste parole, sento tutto il peso di questa responsabilità".

(ANSA).