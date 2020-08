Del Brocco al Bif&st, Pinocchio di Garrone è inno al cinema

(ANSA) - BARI, 29 AGO - Il film "Pinocchio" di Matteo Garrone "è un inno al cinema, un regalo che Matteo con il suo grande talento ha regalato al cinema italiano, con un altro enorme talento che con una grandissima generosità ha partecipato a questo progetto, che è Roberto Benigni". Sono le parole di Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che oggi riceverà al Bif&st, il Bari international film festival, il premio Franco Cristaldi come produttore del miglior film, "Pinocchio".

"Quando Matteo ha proposto qualche anno fa 'Pinocchio', prima di fare 'Dogman' addirittura, gli abbiamo dato subito tutta la massima fiducia, perché conosciamo la sua visionarietà e lui è riuscito a rendere un qualcosa che è nell'immaginario di tutti ancora più condiviso con questo film".

In "Pinocchio" c'erano "tutte le condizioni perfette - continua Del Brocco - perché abbiamo un cast stellare, un regista visionario che ha voluto per forza fare un film di grande qualità ma comunque popolare, e l'incontro con altro grande talento del cinema mondiale, ma io francamente quando arriva Matteo Garrone e mi propone un progetto, non ho molto da pensare". (ANSA).