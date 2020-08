Regionali: Berlusconi, voto sarà avviso sfratto Conte

(ANSA) - BARI, 28 AGO - "Il centrodestra affronta le elezioni regionali unito, mentre l'alleanza di governo presenta candidati diversi: è la fine di un grande bluff della sinistra. Queste elezioni dimostreranno che il centrodestra è la maggioranza del Paese e Forza Italia è l'anima di questo centrodestra. I pugliesi con il loro voto contribuiranno a dare un avviso di sfratto al governo e a una maggioranza più a sinistra della storia. Con Foza Italia garante sul piano dei contenuti. Mi impegnerò personalmente in questa campagna elettorale, in tutte le forme possibili". Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con Bari per la presentazione delle liste di Forza Italia in Puglia a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. (ANSA).