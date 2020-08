Droga: arrestato nel Barese per cocaina

(ANSA) - BARI, 27 AGO - Un uomo di 39 anni della provincia di Lecce è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle (Bari), che l'hanno trovato in possesso di 110 grammi di cocaina.

I militari lo hanno bloccato mentre era alla guida della propria auto, una Volkswagen Golf, sulla provinciale 205 tra Cassano delle Murge e Acquaviva delle Fonti. La cocaina è stata trovata in un contenitore di cellophane utilizzato per il sottovuoto: pura, era pronta per essere tagliata e suddivisa in dosi; si stima che avrebbe potuto fruttare 15mila euro nella vendita al dettaglio. Sottoposta a sequestro, sono in corso le indagini per appurare a quale piazza di spaccio fosse destinata.

L'arrestato è stato portato in carcere a Bari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).