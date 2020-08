Regionali:Meloni,noi insieme per scelta gli altri si sputano

(ANSA) - BARI, 26 AGO - In Puglia "da una parte c'è un centrodestra che sta insieme per scelta, che sta insieme perché ha una visione comune, compatibile, perché da sempre governa insieme nelle regioni, nei comuni e quando è stata al governo nazionale e dall'altra abbiamo una compagine di governo di gente che sostanzialmente si sputa in faccia dalla mattina alla sera, che dichiara di schifarsi". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, partecipando a un incontro elettorale per le prossime elezioni in Puglia a sostegno del candidato del centrodestra Raffaele Fitto.

"Per me è una grande fotografia - ha aggiunto - il fatto che la compagine che sostiene Conte al Governo della nazione qui abbia quattro candidati che corrono l'uno contro l'altro insultandosi e che quando dicono di stare insieme, lo dicono solo per impedire ai cittadini di mandare al governo chi vorrebbero mandarci, cioè noi. Noi siamo insieme per visione per idee e per scelta, loro stanno insieme per interesse e per mantenersi al potere". (ANSA).