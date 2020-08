Papere morte a Bari: associazioni, avvelenate

(ANSA) - BARI, 25 AGO - Ignoti avrebbero avvelenato, uccidendole, alcune delle paperelle che da qualche tempo vivevano liberamente nel porto di Santo Spirito, alla periferia nord di Bari. A trovarne tre prive di vita sono stati i pescatori che all'alba vanno al porto. Le associazioni "Il lungomare che vorrei", "Marinai di Santo Spirito" e "Vogliamo Santo Spirito pulita" hanno presentato una formale denuncia ai carabinieri chiedendo che vengano identificati i responsabili.

Oltre alle tre paperelle morte, altre starebbero male, probabilmente per la medesima causa. Sul posto sono intervenuti i veterinari della Asl di Bari. Nella denuncia le associazioni ricordano che il lungomare di Santo Spirito che ospitava le paperelle "è ampiamente destinato alla riqualificazione ambientale ed ecologica" ed "è ferma la volontà di denunciare ogni qualsivoglia comportamento che venga posto in essere a dispregio, rovina, danneggiamento e maltrattamento del bene pubblico e soprattutto degli esseri viventi. Il tutto in una nuova visione di rispetto della natura e della vita". (ANSA).