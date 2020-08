Covid:posticipata crociera Msc Magnifica

(ANSA) - BARI, 24 AGO - Msc Crociere annuncia in una nota di aver posticipato di quattro settimane la partenza della nave 'Magnifica', sottolineando che "la prima crociera partirà da Bari, Italia, con itinerario invariato, il prossimo 26 settembre". "Vista la recente introduzione di ulteriori test per i cittadini italiani che si sono recati in Grecia - spiega - e in virtù del fatto che l'itinerario della nave comprende ben tre scali nel Paese, la compagnia sta registrando numerose cancellazioni e una flessione della domanda".

"Gli ospiti interessati dalle crociere cancellate (dal 26 agosto al 19 settembre) saranno riprotetti su un'altra crociera", in particolare sulla nave Msc Grandiosa attualmente in navigazione nel Mediterraneo, oppure "potranno ricevere un Future Cruise Credit (Fcc) con la possibilità di trasferire l'intero importo pagato per la crociera cancellata su una futura crociera a loro scelta su qualsiasi nave, per qualsiasi itinerario, fino alla fine del 2021". (ANSA).