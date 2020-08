Sputi e calci agli agenti, arrestato

(ANSA) - BARI, 23 AGO - La Polizia locale di Bari ha arrestato un parcheggiatore abusivo, un pregiudicato 33enne di nazionalità marocchina, che ad un controllo degli agenti al molo San Nicola, nel centro della movida barese, avrebbe reagito con sputi, pugni e calci prima di essere immobilizzato e portato in carcere.

Intorno alle 21.40 di ieri, durante i controlli nella zona Umbertina, gli agenti hanno visto l'uomo avvicinarsi ad una donna appena scesa da un'auto che aveva parcheggiato sul molo, con il pugno chiuso e pretendendo il solito obolo "che la stessa - dicono gli investigatori - ha consegnato sicuramente intimorita dal gesto". Il 33enne è stato fermato per la identificazione e a quel punto avrebbe reagito aggredendo i due agenti e continuando a colpirli durante il tragitto verso il comando, dopo essere stato bloccato grazie anche all'intervento di una seconda pattuglia.

Il 33enne è risultato in possesso di numerosi "alias", con un residuo di pena da scontare di 7 mesi e 27 giorni e precedenti penali a carico. Durante il controllo, è stato trovato anche in possesso di un taglierino e un coltello multiuso, nascosti in tasca. Dovrà rispondere dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblici ufficiali oltre che porto abusivo di armi improprie. È stato anche verbalizzato per l'attività di parcheggiatore abusivo con conseguente ordine di allontanamento dal molo. (ANSA).