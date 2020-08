Covid: 22 nuovi contagi oggi in Puglia

(ANSA) - BARI, 22 AGO - Su 2.579 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 22 casi positivi oggi in Puglia: 12 in provincia di Bari; 1 nella Bat; 7 in provincia di Foggia; 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto; 1 fuori regione. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 281.824 test. Ad oggi, sono 4.001 i pazienti guariti; 436 i casi attualmente positivi, di cui 66 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.992.

Tra i 12 contagi in provincia di Bari, "cinque sono rientri dall'estero (2 dalla Spagna, 2 dalla Grecia e 1 dall'Albania), 3 contatti stretti di casi già sotto osservazione e 4 positività individuate in fase di triage in struttura sanitaria, per le quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento", spiega il direttore generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce.

A Taranto "la paziente positiva al Covid è rientrata dalla Campania, è stata sottoposta a controlli come da prescrizione, è asintomatica, è in isolamento domiciliare", dice il dg Asl Taranto, Stefano Rossi.

Il caso della Bat proviene dalla Spagna, mentre quello in provincia di Lecce è legato ad un contagio già noto. "I nuovi casi di persone positive al Covid registrati oggi in provincia di Foggia sono 7. Tra questi ci sono 1 contatto stretto di caso già individuato e posto a sorveglianza attiva; 2 stranieri presenti sul territorio provinciale; 1 persona rientrata dalla Croazia; 2 persone individuate attraverso attività di screening e una persona per le quali sono in corso le indagini epidemiologiche. Tutti i casi sono stati presi in carico dalle strutture sanitarie", precisa il direttore generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla. (ANSA).