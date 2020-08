Bif, inaugurazione con tributi a Sordi e Morricone

(ANSA) - BARI, 22 AGO - Immagini in bianco e nero di Alberto Sordi, sul maxischermo dell'arena allestita in piazza della Libertà, i videomessaggi di Pierfrancesco Favino e Nicola Piovani e le immagini di Ennio Morricone un anno fa a Bari, hanno aperto l'undicesima edizione del Bif&st, il Bari international film festival, quest'anno in una inedita edizione estiva e serale, prevalentemente all'aperto, per via delle norme anti-covid.

Prima del tributo ad Alberto Sordi, di cui quest'anno ricorre il centenario, sono stati consegnati i primi premi: il premio "Vittorio Gassman" per il miglior attore protagonista a Pierfrancesco Favino e il premio "Ennio Morricone" per le migliori musiche al compositore premio Oscar Nicola Piovani.

Entrambi assenti ma intervenuti alla serata con videomessaggi, sono stati premiati per i film Hammamet e Il Traditore. "Questa pestilenza - ha detto Piovani riferendosi all'emergenza sanitaria - ha scombussolato in modo pesante le nostre vite e modificato le nostre agende".

Poi è stato consegnato il premio "Giuseppe Rotunno" per il miglior direttore della fotografia a Luan Amelio Ujkaj per Hammamet. Ad introdurre la serata sono stati il direttore del festival, Felice Laudadio, e il sindaco di Bari Antonio Decaro.

"Il 10 marzo - ha detto Decaro - pensai che non ce l'avremmo fatta ma oggi, nonostante mascherine e distanze, guardarvi qui è bellissimo".

La serata è proseguita con un tributo al maestro Ennio Morricone attraverso un montaggio di immagini e dichiarazioni durante il suo soggiorno a Bari, nella edizione 2019 del Bif&st.

