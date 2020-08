Battiti Live lunedì su Italia 1, sul palco

(ANSA) - BARI, 22 AGO - L'anno speciale, l'anno del diciottesimo compleanno di Battiti sta per concludersi. Manca solo una puntata, il tradizionale gran finale. La quinta puntata del Radionorba Vodafone Battiti Live andrà in onda domani, domenica 23 agosto, su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, e in streaming su radionorba.it e norbaonline.it. Lunedì 24 agosto, invece, andrà in onda su Italia 1, sempre alle 21, la quarta puntata dello show, che poi sarà disponibile on demand anche su Mediaset Play.

Sul main stage di Otranto saliranno come sempre artisti italiani e giovani talenti, i cantanti più forti di questa estate, abbracciando ogni genere musicale: ci saranno Baby K, Irama, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Elodie, Francesco Gabbani, Alberto Urso, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Shade, Random, Chadia Rodriguez e Federica Carta.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Fedez dalla bellissima piazzetta Carducci, nel cuore di Lecce, Nek, davanti alla scalinata virgiliana che si affaccia sul porto di Brindisi e Le Vibrazioni, a due passi dal ponte girevole di Taranto.

Il Radionorba Vodafone Battiti Live è condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci. (ANSA).