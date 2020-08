Fiamme in deposito, distrutte sette auto

(ANSA) - CARAPELLE (FOGGIA), 21 AGO - Sette auto e un trattore che erano stati sequestrati sono andati distrutti in un incendio divampato la notte scorsa in un deposito giudiziario sulla strada provinciale 79 nelle campagne di Carapelle.

L'incendio è stato spento dai Vigili del fuoco che non hanno trovato tracce di liquido infiammabile. Il titolare del deposito è stato ascoltato dai carabinieri ai quali ha detto di non aver mai ricevuto minacce o subito estorsioni. I militari, che non escludo la natura dolosa del rogo, stanno analizzando i filmati delle telecamere per la videosorveglianza della zona. (ANSA).