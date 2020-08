Covid: picco contagi, 35 casi in Puglia

(ANSA) - BARI, 21 AGO - Salgono ancora i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia: oggi su 2.931 tamponi processati sono stati rilevati 35 casi. Sono 14 in provincia di Bari; 4 nella Bat; 12 in provincia di Foggia; 5 in provincia di Lecce. Si tratta del numero di contagi più alto dal 7 maggio scorso. Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 279.245 test, sono 3.996 i pazienti guariti e 419 i casi attualmente positivi (ieri 389), di cui 65 ricoverati, in aumento rispetto ai 58 di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.970.

Un neonato ricoverato precauzionalmente al Giovanni XXIII è uno "dei 14 casi in provincia di Bari, che sono in buona parte rientri dall'estero (5 dalla Grecia, 1 da Spagna, 1 da Malta) e 3 contatti stretti di casi già in sorveglianza. Sono stati individuati anche 4 casi positivi durante l'attività di triage in struttura sanitaria, tra cui il neonato, per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche".

Nella Bat "sono tutti provenienti da Malta i 4 casi registrati oggi. Hanno correttamente fatto autodichiarazione e sono stati sottoposti a tampone. Sono in corso le indagini epidemiologiche sui contatti diretti", spiega Alessandro Delle Donne, dg della Asl Bat. Dei 12 casi in provincia di Foggia, sottolinea il direttore generale della Asl, Vito Piazzolla, 9 sono collegati a tre focolai già noti e circoscritti e 3 sono persone rientrate da Croazia, Malta e Ciad". A Lecce, spiega il dg Rodolfo Rollo, "dei 5 casi registrati 2 riguardano rientri dalla Spagna e 3 contatti stretti di persone positive già note". (ANSA).