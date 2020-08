Furgone si ribalta, sei migranti feriti

(ANSA) - FOGGIA, 20 AGO - Sei cittadini africani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa lungo la strada interna che da Foggia conduce a San Marco in Lamis. I sei stranieri non sono in gravi condizioni e sono stati trasportati all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. I feriti viaggiavano a bordo di un furgone che, per cause da accertare, è uscito fuori strada ribaltandosi su un lato.

Secondo gli investigatori i migranti stavano rientrando dopo una giornata di lavoro nei campi. Il mezzo, evidenziano i carabinieri, "non era modificato" per trasportare un numero superiore a quello consentito dal veicolo, e aveva "sedili normali". (ANSA).