Corruzione: giudizio immediato per ex procuratore di Taranto

(ANSA) - POTENZA, 20 AGO - Si svolgerà il prossimo 12 ottobre, davanti al Tribunale di Potenza, la prima udienza del processo contro l'ex Procuratore della Repubblica di Taranto, Carlo Maria Capristo, e degli imprenditori baresi Giuseppe, Cosimo e Gaetano Mancazzo, accusati di tentata concussione ai danni di due sostituti procuratori, in un'inchiesta per perseguire penalmente, "senza che ne ricorressero i presupposti di fatto e di diritto", una persona che gli imprenditori avevan o "infondatamente denunciato per usura in loro danno". (ANSA).