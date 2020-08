Covid: aumentano i contagi, 33 nuovi casi in Puglia

(ANSA) - BARI, 19 AGO - Su 2.694 tamponi per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 33 casi positivi: 7 in provincia di Bari; 2 nella provincia di Brindisi; 8 in provincia di Foggia; 15 in provincia di Lecce; 1 da fuori regione. Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 273.632 test; sono 3.990 i pazienti guariti; 370 i casi attualmente positivi di cui 55 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.915.

"Dei 7 casi, 2 sono rientri da Malta, uno dall'Albania, un contatto stretto di un caso positivo già noto e 3 casi individuati durante l'attività di triage in struttura sanitaria", spiega il direttore generale dell'Asl Bari Antonio Sanguedolce. "In provincia di Brindisi il tampone è risultato positivo per due casi arrivati dalla Lombardia. È in corso la ricostruzione della rete di contatti", spiega il dg della Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone. "I nuovi casi di persone positive al Covid19 registrati oggi in provincia di Foggia - dice il direttore generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla - sono 8. Di questi: 4 sono collegati a focolai preesistenti e circoscritti; in 2 casi si tratta di persone rientrate dalla Grecia; una terza persona, invece, è rientrata dalla Croazia. L'ottavo caso riguarda un cittadino straniero presente sul territorio provinciale ed è collegato ad un focolaio già noto. "Continua con efficacia il tracciamento e la sorveglianza epidemiologica nella nostra provincia - sostiene il Dg dell'Asl Lecce, Rodolfo Rollo: oggi registriamo 8 casi positivi in isolamento in quanto contatti stretti di persone positive già note, 2 casi per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche, 3 salentini rientrati da Malta, 3 stranieri presenti sul territorio provinciale e un caso proveniente da fuori regione". (ANSA).